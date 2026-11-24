LONDEN (ANP) - De politie van Norfolk heeft twee mannen opgepakt op verdenking van inbraak en huisvredebreuk, melden Britse media na berichtgeving over een inbraak in het landhuis van prins William en prinses Catherine. In een verklaring liet de politie weten dat de mannen zijn opgepakt na een incident bij een woning op het landgoed Sandringham.

Eerder op de dag verschenen berichten in de media over een inbraak op maandagavond bij Anmer Hall. Op het moment van de inbraak was er niemand thuis.

In een verklaring zegt de politie van Norfolk dat er maandag rond 18.00 uur een melding binnenkwam. Daarop werden onder meer politiehonden, drones en een helikopter ingezet om te helpen bij het doorzoeken van de omgeving.

William en Catherine brengen het grootste deel van hun tijd door in Forest Lodge in Windsor. Zij gebruiken Anmer Hall als buitenverblijf.