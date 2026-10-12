WARSCHAU (ANP/RTR) - Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. Dat melden de Poolse autoriteiten, die ervan uitgaan dat Rusland achter het incident zit.

"We twijfelen er niet aan dat Russische inlichtingendiensten achter deze sabotageactie zitten", zei de Poolse minister van Speciale Diensten, Tomasz Siemoniak. Hij voegde eraan toe dat "Russische inlichtingendiensten steeds vaker een beroep doen op personen die banden hebben met de criminele onderwereld".

De brand bij het Starlink-station vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen zei destijds het vermoeden te hebben dat het om een sabotageactie ging. Hierbij zou het doel zijn om de internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger.

Verschillende EU-landen waarschuwen al langer voor Russische sabotage-, cyber- en andere hybride aanvallen. Rusland ontkent dit en noemt de beschuldigingen een gevolg van anti-Russische hysterie.