Tweede flydubai-toestel dat omkeerde, nu weer richting Tel Aviv

TEL AVIV (ANP/RTR) - Het flydubai-toestel dat woensdag aan het begin van de middag omkeerde richting Dubai, is toch onderweg naar Tel Aviv. Dit is te zien op de website Flightradar24. Het is onduidelijk waarom dit vliegtuig omkeerde.

Het gaat om een ander flydubai-toestel dan het toestel waarin een gevecht tussen twee piloten uitbrak. Dat toestel verzond woensdagochtend een noodsignaal voor een mogelijke kaping en maakte een noodlanding in Tabuk, Saudi-Arabië. Volgens ooggetuigen probeerde een piloot de ander neer te steken met een mes. De twee piloten liggen volgens het vliegveld van Tabuk in het ziekenhuis.

Mogelijk wilde een van de twee piloten het toestel opzettelijk laten neerstorten. Het voorval wordt behandeld als "terreurincident" door Israëlische autoriteiten, zei een Israëlische functionaris tegen de krant Haaretz.