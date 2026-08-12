Universiteit Cambridge over schandaal rond professor: een dwaling

CAMBRIDGE (ANP/AFP) - De topbestuurder van de Universiteit van Cambridge heeft het schandaal rond een zwarte professor een "dwaling" genoemd en belooft grondig onderzoek. Een hoogleraar onderwijssociologie nam vorige week ontslag na beschuldigingen van plagiaat in zijn proefschrift.

De opgestapte Jason Arday ontkent de aantijgingen en schreef in zijn ontslagbrief dat hij zich niet kon vinden in "de verhalen die over mij de ronde doen". Hij werkte sinds 2023 als professor bij de universiteit en werd met zijn 37-jarige leeftijd de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de vooraanstaande onderwijsinstelling.

Vicekanselier Deborah Prentice heeft gezegd dat Ardays vermeende misdragingen een "dwaling" waren en niet moeten worden gebruikt "om twijfel te zaaien" over andere academici van kleur. Ze deed die uitspraak in een woensdag online geplaatste brief die een dag eerder naar de medewerkers was gestuurd, waarin ze haar reactie op het "schadelijke en moeilijke" schandaal uiteenzette.