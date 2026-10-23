VAE regelen nieuwe gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne

ABU DHABI (ANP) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) melden een nieuwe gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne. Beide landen hebben 270 krijgsgevangenen vrijgelaten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bevestigd dat het Oekraïense deel van die ruil weer veilig thuis is. "Een heel belangrijk resultaat", schreef hij op X. Volgens hem gaat het om militairen van verschillende eenheden, maar ook om negen burgers. Bovendien zijn er vijf mensen vrijgelaten waarvan al sinds 2022 werd gedacht dat ze waren omgekomen bij een Russische aanval.

Zelensky dankt iedereen die de gevangenenruil mogelijk heeft gemaakt. De VAE bemiddelen vaker bij deze deals tussen Rusland en Oekraïne. Het zijn vrijwel de enige afspraken die de twee oorlogvoerende landen de afgelopen jaren met elkaar konden maken.