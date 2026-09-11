DALLAS (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas in zijn speech Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat de conservatieve activist werd vermoord.

Vance noemde de avond "een sombere gelegenheid" omdat het hem herinnerde aan zijn speech tijdens de Republikeinse nationale conventie in 2024, waar Kirk op de eerste rij zat. "Ik stond op het grootste podium van mijn leven en mijn goede vriend Charlie Kirk lachte en moedigde me aan. Een jaar geleden werd die goede vriend ons ontnomen toen hij werd vermoord."

Op de universiteit in Utah waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats. Daarbij werd onder meer een beeld van hem onthuld. Van tevoren waren door studentenbewegingen protesten aangekondigd. Volgens verslaggevers van lokale zender KUTV ging het om enkele tientallen demonstranten en bleef het rustig.