Venezolaanse oppositieleider Machado roept op tot solidariteit

CARACAS (ANP) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado heeft de slachtoffers van de zware dubbele aardbeving in haar land "al onze kracht, geloof en gebeden" gewenst. Ze roept "alle Venezolanen, zowel binnen als buiten onze grenzen" en de internationale gemeenschap op om te helpen.

Nobelprijswinnares Machado woont zelf noodgedwongen niet meer in het land om haar oppositie tegen de zittende regering van het land. Op X zegt ze te hopen dat alles in het werk gesteld wordt om de slachtoffers zo goed mogelijk bij te staan. "Mogen kracht, kalmte en solidariteit onder ons overwinnen in deze moeilijke tijd."

Machado heeft ook een reeks berichten gestuurd aan buitenlandse leiders die Venezuela steun en hulp beloofd hebben. "De noodsituatie is kritiek, de pijn is oneindig; ieder uur telt."