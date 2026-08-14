CARACAS (ANP/RTR/AFP) - De Venezolaanse regering heeft vrijdag aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere, niet nader omschreven maatregelen.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Foro Penal zijn 29 mensen vrijgelaten. Er zitten volgens de organisatie nog 362 politieke gevangenen vast.

De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen. Mogelijk leiden de onderhandelingen tot nieuwe verkiezingen.

In januari werd de voormalige president van Venezuela, Nicolás Maduro, samen met zijn vrouw door de Verenigde Staten gevangengenomen en naar de VS gebracht. Ze worden onder andere beschuldigd van drugssmokkel.

Nabestaanden van omgebrachte Venezolanen houden Maduro bovendien verantwoordelijk voor de opdracht tot die moorden. Er zouden zeker 1300 moorden zijn gepleegd door een Venezolaanse elite-eenheid tussen 2017 en 2020. Daartoe zou Maduro opdracht hebben gegeven.