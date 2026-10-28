Verkiezingen Israël: regeringsblok Netanyahu blijft aan kop

JERUZALEM (ANP) - Met iets meer dan de helft van de stemmen geteld in Israël blijft het blok van premier Benjamin Netanyahu aan kop met 56 zetels. Dat maakte de kiescommissie rond 07.45 uur Israëlische tijd bekend, aldus The Times of Israel.

De voorlopige resultaten geven het oppositieblok van Gadi Eisenkot 49 zetels. Inmiddels is 55,4 procent van de stemmen geteld. De zetelverdeling kan nog veranderen naarmate de telling vordert. De Arabische partijen zouden nu op 15 zetels uitkomen, wat een historische uitslag voor hen zou zijn.

Eerdere exitpolls wezen op een nek-aan-nekrace, met 50 tot 52 zetels voor elk blok. De Arabische partijen krijgen mogelijk daardoor een beslissende rol. Voor een meerderheid in de Knesset zijn 61 van de 120 zetels nodig.

Netanyahu heeft afgelopen nacht aangegeven een sterke, rechtse nationale regering te willen vormen. Zijn tegenstander Eisenkot heeft er bij Netanyahu op aangedrongen op te stappen. Hij zei een "zionistische regering" te willen vormen die iedereen dient.