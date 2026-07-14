BANGKOK (ANP/DPA) - Rechercheurs hebben in de zondagnacht afgebrande bar in de Thaise hoofdstad Bangkok verschillende misstanden geconstateerd. Vluchtwegen die waren geblokkeerd, brandbeveiliging die niet werkte, en mogelijk verbouwingen waarvoor geen vergunning was.

De getroffen bar zou de Rong Beer Na Lat Phrao zijn, aldus de publieke omroep Thai PBS World, een populaire uitgaansgelegenheid in het stadsdeel Chatuchak.

Volgens de krant Bangkok Post is het dodental gestegen tot 32. Meer dan 70 mensen raakten gewond, van wie 20 ernstig.

Dichte rook

Volgens het Thaise ministerie van Binnenlandse Zaken werd een nooduitgang geblokkeerd door een snoepkraam. Bij een andere nooduitgang stond een bordje 'Niet openen (alleen voor personeel)'.

De recherche denkt dat het vluchten ook is bemoeilijkt door de dichte rook en het uitvallen van de stroom, waardoor er geen licht was.

De politie onderzoekt ook berichten dat barpersoneel deuren afgesloten heeft om te voorkomen dat gasten zouden vertrekken zonder te betalen.