BERLIJN (ANP) - Bij een brand in een ziekenhuis in de Berlijnse wijk Lichtenberg zijn zondagavond vijftien mensen gewond geraakt. Volgens de brandweer liep een van hen levensbedreigende verwondingen op. Een ander raakte zwaargewond. Beiden zijn naar andere ziekenhuizen gebracht.

De brand brak uit in een patiëntenkamer op de eerste verdieping van een van de gebouwen van het ziekenhuis. De brandweer kreeg het vuur onder controle en ontruimde het gebouw omdat de rook zich naar andere delen van het pand verspreidde.

In totaal waren 83 hulpverleners ter plaatse. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.