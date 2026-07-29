VK gaat bijna 10 miljard euro in kernonderzeeërs investeren

LONDEN (ANP) - Groot-Brittannië gaat 8,4 miljard pond (ongeveer 9,8 miljard euro) investeren in kernonderzeeërs. Het programma zal volgens de Britse premier Andy Burnham zorgen voor 47.000 banen en leerwerktrajecten. Dat zal de pas aangetreden premier volgens een verklaring van Downing Street 10 donderdag bekendmaken.

De Britse defensieproducent BAE Systems heeft de opdracht gekregen om vier kernonderzeeërs van de zogeheten Dreadnought-klasse te leveren.

De Britse regering heeft voor de komende vier jaar meer dan 63 miljard pond (zo'n 73,5 miljard euro) uitgetrokken voor de financiering van haar nucleaire wapenarsenaal, als onderdeel van het investeringsplan voor defensie. Dit omvat zowel de Dreadnought-onderzeeërs als nieuwe aanvalsonderzeeërs die deel uitmaken van de militaire AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.