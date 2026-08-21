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Vliegtuig met acht inzittenden stort neer in Alaska

21 aug , 8:06Buitenland
anp210826052 1
ANP
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Een chartervliegtuig is neergestort nabij een afgelegen radarstation in het westen van Alaska. Er zaten acht mensen aan boord die allemaal omkwamen, melden de Amerikaanse strijdkrachten.
Het vliegtuig vertrok vanuit Anchorage en had het militaire vliegveld van Cape Newenham als bestemming. Het vliegtuig stortte echter neer in de buurt van dat afgelegen vliegveld. Waardoor dat gebeurde, is niet duidelijk. Persbureau AP berichtte eerder dat de slachtoffers twee piloten en zes passagiers waren.
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