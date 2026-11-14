WASHINGTON (ANP/RTR) - Een verouderd communicatiesysteem voor de luchtverkeersleiding raakte vrijdag overbelast. Daardoor begon het foutieve gegevens te verstrekken en leidde dit tot het landelijke vliegverbod dat meer dan vier uur duurde. Dat heeft de Amerikaanse minister van Transport Sean Duffy gezegd in een persconferentie in het Witte Huis.

Veel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hervatten ondertussen hun vluchten, waaronder American Airlines, Delta Air Lines en Southwest Airlines.

"Onze switches en routers raakten simpelweg overbelast door de hoeveelheid data... Ze begonnen inconsistente gegevens te leveren en daarom hebben we het systeem uitgeschakeld", aldus Duffy. Er was ook sprake van haperende communicatie en onregelmatige radargegevens. Duffy verweet het Amerikaanse Congres dat het geen financiering had verstrekt voor een nieuw systeem dat volgens hem dergelijke storingen had kunnen voorkomen. Hij pleitte voor 50 miljard dollar (ruim 45 miljard euro) om het systeem te moderniseren.

Volgens FlightRadar24 werden meer dan 6600 vluchten geannuleerd en liepen 8600 vluchten vertraging op; voor zaterdag waren er bovendien al 700 vluchten geschrapt. Luchtvaartanalisten stellen dat het dagen kan duren voordat luchtvaartmaatschappijen hun vluchtschema's weer op orde hebben. "Het zal langzaam gaan", zei minister Duffy hierover. Volgens hem zijn tienduizenden mensen gestrand op vliegvelden door het hele land.

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Markwayne Mullin zei tijdens diezelfde persconferentie dat er geen sprake was van een cyberaanval. Ook was er geen verband met de huidige softwareproblemen van Microsoft, aldus Mullin.