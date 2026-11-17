FRANKFURT (ANP/DPA) - Een automobilist op de vlucht voor de politie heeft in het Duitse plaatsje Sailauf in de deelstaat Beieren maandagavond een 13-jarig meisje doodgereden, meldt de politie. Het jonge slachtoffer werd op het voetpad aangereden. Ze werd later door hulpverleners achter een heg ontdekt, waar ze door de botsing terecht was gekomen. Hulp mocht niet meer baten.

De bestuurder van de auto, een 32-jarige man, werd door de politie opgemerkt vanwege gestolen kentekenplaten, aldus Bild. Toen agenten de man staande wilden houden, reed hij weg en negeerde hij stoptekens.

Tijdens de politieachtervolging reed de automobilist volgens de eerste berichten buiten het zicht van agenten over het voetpad, waar het meisje zou zijn aangereden. Ook botste hij op een andere auto. Een moeder en 6-jarige dochter in dat voertuig raakten lichtgewond.

De bestuurder en een 34-jarige passagier zijn aangehouden. Ze zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Aanklagers beslissen dinsdag of de twee voor de rechter moeten verschijnen.