VN: Afrika kampt voor het eerst met meeste honger wereldwijd

GENÈVE (ANP/AFP) - Afrika is voor het eerst het continent met het grootste aantal mensen dat honger lijdt, blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De schatting is dat vorig jaar 309 miljoen mensen in Afrika te kampen hadden met honger. Dat is 20 procent van de bevolking.

De afgelopen jaren was Azië het continent waar de meeste mensen honger lijden. Dat staat met 292 miljoen hongerslachtoffers nu op de tweede plek. Volgens David Laborde van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zijn landen als China en India de afgelopen jaren druk bezig om honger aan te pakken.

Afrikaanse landen zijn de laatste jaren daarentegen juist getroffen door ernstige klimaatgerelateerde rampen en conflicten die de situatie hebben verergerd. "Conflicten zoals die in Soedan en de Democratische Republiek Congo hebben ook een zware impact op mensen die geen toegang meer hebben tot hun land of geen inkomen meer hebben", aldus Laborde.

Landbouwvergunningen

In het rapport sporen de VN Afrikaanse landen aan te investeren in voedzame voedingsmiddelen en met landbouwvergunningen verder te kijken dan naar alleen basisgewassen. De sector voor dierlijke producten is de duurste in de regio. Door te investeren in technologische ontwikkelingen en bijvoorbeeld transport valt er volgens de VN veel winst te behalen.

Wereldwijd is het percentage mensen dat honger lijdt gedaald van 8,6 procent in 2022 naar 7,8 procent in 2025.