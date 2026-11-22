ANTALYA (ANP/AFP) - António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is "diep teleurgesteld" dat de klimaattop in Turkije eindigt zonder slotverklaring. Hij zegt de frustratie te delen van mensen die meer hadden verwacht.

Volgens Guterres hadden regeringen dit moment moeten aangrijpen om de klimaatcrisis aan te pakken, maar dat is niet gebeurd. Hij suggereert dat dit vooral gedwarsboomd is door grote vervuilers. "Degenen die profiteren van de vernietiging van onze planeet mogen nooit de voorwaarden dicteren voor de strijd om haar te redden", schrijft de VN-chef in een verklaring. "Fossiele brandstoffen zijn de oorzaak van de klimaatcrisis."

De klimaattop in Antalya was de laatste waar Guterres in zijn functie als VN-chef bij was. Zijn ambtstermijn loopt binnenkort af.