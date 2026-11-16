ANTALYA (ANP) - Kunstmatige intelligentie brengt voor het wereldwijde klimaatbeleid zowel "veel potentie" als "grote gevaren" met zich mee, stelt VN-klimaatchef Simon Stiell. "AI en andere nieuwe technologieën zijn een zwaard dat snijdt aan twee kanten", zei Stiell maandag op de klimaattop in Antalya. Hij sprak tijdens de officiële presentatie van de vrijwillige 'Antalya AI-belofte', een initiatief waarmee gastland Turkije landen en bedrijven wil aanzetten tot een zo duurzaam mogelijk gebruik van kunstmatige intelligentie.

Stiell benadrukte dat AI-gebruik wel meer moet opleveren dan het kost. "We kunnen mensen niet vragen om hogere rekeningen, meer vervuiling die de planeet opwarmt en meer ongelijkheid te accepteren in ruil voor beloftes over een betere toekomst", waarschuwde hij. De Turkse voorzitter van de top, Murat Kurum, ziet in AI-toepassingen veel mogelijkheden om economische groei te realiseren, zonder dat dit hoeft te leiden tot meer energie- of grondstoffenverbruik.

AI kan volgens de tekst van de 'belofte' een bijdrage leveren aan klimaatactie. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet om energiesystemen efficiënter te maken of klimaatgerelateerde rampen beter te zien aankomen. Daar staat tegenover dat datacenters heel veel stroom en water vergen.

Kritiek

Op het initiatief klinkt ook kritiek. De Europese ngo Beyond Fossil Fuels noemt het bijvoorbeeld "een holle afleiding" van maatregelen die echt helpen, zoals een transitie weg van olie, gas en kolen. "De beloftes zijn vaag, terwijl waarborgen die nodig zijn om te voorkomen dat datacenters leiden tot meer uitstoot grotendeels ontbreken", klinkt het.

Stiell riep verder bedrijven op om hun werk en investeringen "in lijn te brengen met de afgesproken klimaatdoelen". Voor datacenters betekent dat volgens hem dat ze op hernieuwbare energie moeten draaien.

Onder meer Brazilië, Zuid-Korea, Oeganda en Turkije zelf hebben de belofte ondertekend. Ook tientallen bedrijven doen mee.