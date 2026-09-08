BRUSSEL (ANP) - Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, noemt de beelden van de begrafenis van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladić in Servië "schokkend". Dat schrijft ze op X.

Mladić werd maandag begraven en het was een van de grootste openbare begrafenissen in Servië in decennia. Duizenden mensen namen afscheid. Zijn kist werd door de straten van Belgrado gedragen terwijl zijn naam werd gescandeerd en er waren ministers aanwezig bij de uitvaart.

"De officiële steun en de aanwezigheid van enkele hoge Servische functionarissen bij de begrafenis zijn zeer betreurenswaardig. Ze tonen een onvermogen om een ​​duister hoofdstuk in de recente geschiedenis van Europa onder ogen te zien en zijn in tegenspraak met de waarden die ten grondslag liggen aan Servië's weg naar de EU", aldus Von der Leyen.

Mladić zat een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische oorlog.