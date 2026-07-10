BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het voorgestelde tolvignet dat België wil invoeren vanaf mei 2027 geldt niet voor motorrijders, maar alleen voor auto's. Dat hebben de Vlaamse minister van Financiën Ben Weyts en de Waalse minister van Mobiliteit François Desquesnes vrijdag gemeld op een persconferentie.

Ook tractoren en voertuigen van hulpdiensten, politie en defensie zijn vrijgesteld van de voorgestelde tol. Ook vrachtwagens vallen niet onder dit vignetvoorstel; voor hen geldt al een ander tolsysteem. Het gaat om een digitaal tolvignet dat gekoppeld is aan de nummerplaat.

Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan het voorstel nog verder uitwerken. Ook moet het nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Volgens EU-regels moet de tol gelden voor alle EU-burgers, ook de Belgen, anders is het discriminatie. Belgen zouden gecompenseerd moeten worden door vrijstelling in de verkeersbelasting. Een soortgelijk eerder voorstel van Duitsland werd teruggefloten door het Hof van Justitie van de EU.