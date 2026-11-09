ANTALYA (ANP) - Als het aan gastland Turkije ligt, gaat de klimaattop in Antalya de boeken in als top van actie en samenwerking. Nu de wereld te maken heeft met meerdere uitdagingen tegelijkertijd, van geopolitieke spanningen tot extreme hitte, wordt het belang van dialoog alleen maar groter. Dat zei de Turkse milieuminister Murat Kurum bij de opening van de COP31, die hij zal voorzitten. Kurum nam voorafgaand aan zijn toespraak de voorzittershamer over van de Braziliaan André Corrêa do Lago, voorzitter van de vorige top in Belém.

De Turkse minister hoopt dat de uitkomst van de top in Antalya niet alleen een besluitenlijst is, maar dat ook concrete resultaten worden geboekt en vertrouwen wordt gecreëerd. Voor een land betekent vertrouwen onder meer dat het toegang krijgt tot de middelen die het nodig heeft, zei hij. "Dat landen toegezegde financiering op tijd ontvangen. En dat ze erop kunnen vertrouwen dat besluiten in de praktijk worden gebracht."

Als voorbeelden noemde Kurum de bestaande Turkse Zero Waste-campagne, een programma onder leiding van presidentsvrouw Emine Erdogan waarmee Turkije in internationaal verband de methaanuitstoot van afval wil verminderen en dat een belangrijk speerpunt is voor het land tijdens de top. Hetzelfde geldt voor het Turkse plan om in 2035 35 procent van het wereldwijde energiegebruik uit elektriciteit te laten komen. Tijdens de klimaattop zal het gastland proberen zoveel mogelijk landen daarin mee te krijgen.

Australië

Vorig jaar gebruikte Brazilië, het toenmalige gastland van de klimaattop, het woord 'mutirão' om een sfeer van samenwerking te creëren. Dat woord wordt door inheemse volkeren gebruikt voor het samen aanpakken van problemen. Turkije kent een soortgelijk begrip, zei Kurum maandagochtend: 'İmece'. Dat betekent dat iedereen zijn steentje bijdraagt als een opgave te groot is voor iemand alleen, legde hij uit. "Het betekent het delen van zowel hoop als last."

Waar Turkije het gastland is van de klimaattop, leidt Australië de onderhandelingen. Dat was een compromis, omdat beide landen deze editie van de top wilden organiseren. Ook Chris Bowen, die de onderhandelingen voorzit, zei maandag dat het tijd is om eerdere toezeggingen waar te maken. De top moet volgens hem bijdragen aan concrete oplossingen om de 1,5 graad "binnen bereik" te houden. Hij doelt op de afspraak uit het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde liefst onder de 1,5 graad te houden. Onlangs werd duidelijk dat dat doel inmiddels onhaalbaar is.