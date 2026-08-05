WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) woensdag opgeroepen om bijeen te komen om mogelijke maatregelen te overwegen tegen Nicaragua, wiens regering de oppositie probeert uit te sluiten van de verkiezingen.

De vergadering zou in september moeten plaatsvinden. In die maand is de Nicaraguaanse president Daniel Ortega van plan een grondwetsherziening die oppositiegroepen verbiedt deel te nemen aan verkiezingen, definitief te maken.

Het voorstel van de VS, dat werd gedaan tijdens een bijeenkomst van OAS-ambassadeurs, kon op een ruime meerderheid rekenen, hoewel Mexico en Brazilië hun twijfels uitten. De lidstaten gingen uit elkaar zonder te stemmen over de mogelijke bijeenkomst.

Nicaragua, dat diplomatiek geïsoleerd is binnen het Amerikaanse continent, trok zich in november 2023 terug uit de OAS.