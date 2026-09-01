KANSAS CITY (ANP) - De regering van president Donald Trump heeft naar eigen zeggen voor het eerst een rechtszaak aangespannen om te voorkomen dat openbare scholen in Kansas City transgenderleerlingen begeleiden bij hun transitie.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat het beleid van het schoolbestuur medewerkers opdraagt om transitieplannen voor leerlingen te ontwerpen en uit te voeren zonder medeweten of instemming van hun ouders.

Volgens de dagvaarding is dat beleid in strijd met federale wetgeving die scholen verplicht ouders toegang te geven tot de dossiers van hun kinderen. "Het ministerie zal het niet tolereren dat schoolbesturen een loopje nemen met de federale wetgeving in dienst van een radicale genderideologie", aldus Harmeet Dhillon, hoofd van de afdeling Burgerrechten van het ministerie van Justitie, in een verklaring.

De openbare scholen van Kansas City weerspraken eerder al de beschuldiging van de regering-Trump dat ze de federale wet overtreden. Dinsdag benadrukten ze opnieuw zich volledig aan de wet te houden.