VS noemen Israëlische aanval op Syrië onnodig

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zien de Israëlische aanval op Syrië als een "onnodige escalatie". De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack schrijft op X "diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis.

"Dit bevordert de regionale stabiliteit niet", aldus Barrack. Volgens de gezant heeft de Syrische regering van Ahmed al-Sharaa deze aanval niet verdiend, omdat die zich niet vijandig zou hebben opgesteld en zelfs herhaaldelijk zou hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor de-escalatie.

De gezant, die ook ambassadeur in Turkije is, benadrukt dat de twee landen het gesprek met elkaar moeten blijven voeren. De VS willen die dialoog graag blijven faciliteren.

Israël

Syrië veroordeelde de Israëlische aanval op de basis Abu Duhur eerder ook al. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Israël heeft sinds 1974 de Golanhoogten bezet, een internationaal erkend deel van Syrië. Na de machtsovername van al-Sharaa eind 2024 trokken Israëlische militairen verder het buurland in.