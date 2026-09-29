VS noemt overleg met Rusland over oorlog Oekraïne constructief

WASHINGTON (ANP/RTR) - De gesprekken tussen de Russische gezant Kirill Dmitriëv en Amerikaanse functionarissen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne waren "constructief", aldus een Amerikaanse functionaris. Tijdens de ontmoeting zijn ook potentiële energie-initiatieven tussen de Verenigde Staten en Rusland na de oorlog besproken.

Dmitriëv, de gezant van de Russische president Vladimir Poetin, ontmoette maandag tijdens zijn bezoek vertegenwoordigers van het Amerikaanse ministerie van Financiën en het ministerie van Energie.

Vrijdag zei het Kremlin nog dat mogelijk binnenkort een ontmoeting tussen de VS, Rusland en Oekraïne zal plaatsvinden. Tijdens de ontmoeting zouden de landen het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne bespreken.

Ook ontmoetten vorige week de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky elkaar in New York. Ze bespraken tijdens de ontmoeting een mogelijk staakt-het-vuren op energiedoelen.