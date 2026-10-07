ATHENE (ANP) - De Verenigde Staten zeggen Nederland en andere landen niet te hebben gevraagd de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado te beletten naar haar land terug te keren. Dat is "niet waar", bezwoer buitenlandminister Marco Rubio woensdag in Athene.

Machado wilde twee weken geleden naar Aruba of Curaçao vliegen om daar de boot te nemen naar het naburige Venezuela. Maar haar vliegtuig kreeg geen toestemming om te landen. Wie dat besliste, is onduidelijk. Niet de eilanden zelf, maar de Nederlandse regering gaat over haar toelating, zei de Arubaanse vertegenwoordiging vorige week tegen de Volkskrant.

De VS doen sinds ze de Venezolaanse leider Nicolás Maduro ontvoerden zaken met zijn opvolger, die probeert het regime overeind te houden. Machado staat vooralsnog buitenspel.

"We hebben nog nooit iemand gevraagd om iemand anders niet binnen te laten", zei Rubio op bezoek in Griekenland. "Waar dan ook in de wereld. Dat heb ik herhaaldelijk gezegd."