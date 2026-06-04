WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Dat valt te lezen op de website van het ministerie van Financiën. Ook zijn sancties ingesteld tegen leden van de familie Castro, onder anderen tegen de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro.

Onduidelijk is wat de sancties behelsen, maar zeker is dat de VS hun druk op het communistische land opvoeren. De Amerikaanse president Donald Trump noemde Cuba donderdag opnieuw een mislukt land toen hem werd gevraagd naar de sancties en zei dat de VS graag zien dat Cuba een "goed gerund land" wordt.