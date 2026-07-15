VS voeren weer aanvallen uit op Iran

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse krijgsmacht is begonnen met een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando in de regio (CENTCOM). "De aanvallen zijn bedoeld om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken, die ze gebruiken om commerciële scheepvaart in de Straat van Hormuz aan te vallen."

De luchtaanvallen begonnen volgens de VS woensdag rond het middaguur. Zowel Iran als de VS voeren de afgelopen dagen weer aanvallen uit. Daarbij zijn volgens Iran tientallen Iraanse burgerdoden gevallen en zijn honderden mensen gewond geraakt.