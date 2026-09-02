WICKLOW (ANP) - Duitsland voelt brede steun van zijn Europese bondgenoten na het aanwijzen van Rusland als verantwoordelijke voor mislukte droneaanvallen op het vliegveld van Leipzig, zegt buitenlandminister Johann Wadephul. "Ik ervaar heel veel eendracht en steun", aldus Wadephul voor overleg met zijn ambtgenoten van de andere EU-landen in Ierland.

De Duitse regering verklaarde dinsdag officieel dat zij de hand van Rusland ziet achter de drones die onder meer tussen Oekraïense vrachtvliegtuigen in Leipzig zijn gevonden. Daarop betuigden de NAVO, EU-kopstukken, Nederland en andere Europese landen hun steun. "Tal van landen hebben de Russische ambassadeur ontboden", memoreerde Wadephul.

Als antwoord op het Russische geweld "moeten we Oekraïne verder steunen en voorbereiden op de winter", zei de Duitse minister. Hij wees erop dat "sommige landen nog reserves hebben" van luchtafweerraketten waar Oekraïne om zit te springen.