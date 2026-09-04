WASHINGTON (ANP) - De werkzaamheden voor de bouw van de monumentale triomfboog die de Amerikaanse president Donald Trump in Washington wil laten oprichten, zullen "binnen twee weken" van start gaan. Dat schrijft de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum op X.

"Met veel genoegen kondigen wij aan dat na een zeer lange wachttijd (meer dan 125 jaar!) wij ons voorbereiden om in de komende twee weken te starten met de opgravingswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de Grote Triomfboog", aldus Burgum. Hij noemt het "een van de grootste meesterwerken van de Amerikaanse architectuur".

Trumps zo gewilde hagelwitte triomfboog - naar Frans voorbeeld - zal meer dan 76 meter hoog worden, waarmee deze een stuk hoger is dan de 49,5 meter hoge Franse Arc de Triomphe (1836). De boog zal vlakbij de militaire begraafplaats van Arlington komen.

Donald Trump heeft sinds zijn terugkeer als president menig omstreden bouwproject opgezet, waaronder de balzaal in het Witte Huis en de renovatie van een groot bassin naast het monument ter ere van Abraham Lincoln in Washington.