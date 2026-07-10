TOKIO (ANP/AFP) - Het Japanse parlement heeft een wet aangenomen die de keizerlijke opvolging moet verzekeren. Een Japanse wet over troonopvolging uit 1947 staat niet toe dat vrouwen keizer kunnen worden, waardoor de 24-jarige prinses Aiko als enige kind van keizer Naruhito geen aanspraak maakt op de keizerstitel. De wetswijziging moet daarom de erfopvolging verruimen, zodat ook mannen die verder afstammen van de keizerlijke familie keizer kunnen worden. Dit door hen op te nemen in de familie.

Momenteel komen slechts drie erfgenamen in aanmerking voor de keizerstitel. Van hen is alleen de 19-jarige neef van Naruhito, prins Hisahito, van een jonge generatie. Mocht hij geen zoon krijgen, zou daarmee de opvolging in het gedrang komen. De wetswijziging maakt het bovendien mogelijk dat vrouwen in de erflijn hun adellijke titel behouden ook als zij met iemand trouwen die geen keizerlijke stamboom heeft.

Komende week moet de wetswijziging nog worden behandeld in de Japanse senaat.