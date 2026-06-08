KAMPALA (ANP/AFP/RTR) - De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, heeft bij een bezoek aan Oeganda de inspanningen van het land geprezen om de verspreiding van een ebola-uitbraak te beperken. Het epicentrum van de uitbraak ligt in buurland de Democratische Republiek Congo. In Oeganda zijn tot nu toe negentien bevestigde gevallen gemeld, en twee doden.

Ghebreyesus was wel kritisch over het besluit van Oeganda om de grens met Congo te sluiten. Volgens hem werken dit soort algemene reisbeperkingen niet, omdat meer mensen dan via illegale routes de grens oversteken. "Dus ik hoop dat ze dat heroverwegen", zei hij over de Oegandese autoriteiten.

In Congo zijn volgens de Congolese overheid inmiddels 515 gevallen van ebola bevestigd en zijn zeker 91 mensen aan het virus overleden. Voor de bundibugyovariant bestaat vooralsnog geen vaccin. De WHO heeft de uitbraak eerder uitgeroepen tot internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.