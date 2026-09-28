Witte Huis ontkent dat er wapenverkopen aan China worden gepland

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China. Dat wordt vanuit het Witte Huis benadrukt nadat de Amerikaanse ambassadeur in China zich daarover had uitgesproken, berichten de kranten The Wall Street Journal en The New York Times.

Ambassadeur David Perdue zei in een interview dat wapenverkopen ter sprake waren gekomen tijdens een bezoek van de Chinese leider Xi Jinping. President Donald Trump had hem ontvangen in het Witte Huis. Trump vroeg volgens Perdue op enig punt aan Xi of hij belangstelling had in de aankoop van Amerikaanse wapens. Onduidelijk is hoe de Chinese leider reageerde.

Amerikaanse politici zien China als een strategische rivaal van hun land. De verkoop van wapens zou daarom erg gevoelig liggen en het Witte Huis sprak ook tegen dat zoiets is gepland.

"De Amerikaanse wet verbiedt de verkoop van wapens aan China en er is geen aanbod of plan om wapens aan China te verkopen", benadrukte ook het ministerie van Buitenlandse Zaken.