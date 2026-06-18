WMO: opwarming raakt Afrika hard, ook gletsjers bijna verdwenen

ADDIS ABEBA (ANP) - Zeker 13 miljoen mensen in Afrika zijn vorig jaar getroffen door ernstige gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en droogte. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN zijn daardoor in totaal meer dan 3000 mensen omgekomen. Door de voortschrijdende opwarming heeft het continent ook nauwelijks nog gletsjers over, meldt de WMO donderdag in een jaarlijks rapport.

Afrika heeft van oudsher drie plaatsen met gletsjers. De voornaamste is de Kilimanjaro in Tanzania, de hoogste berg van het continent. Rond 1900 lag daar opgeteld nog ruim 11 vierkante kilometer aan gletsjers; daar is iets minder dan 1 vierkante kilometer van over. Op Mount Kenya is het ijs vrijwel weg. Op de Rwenzori Mountains, in Congo en Oeganda, ligt nog iets minder dan 400 vierkante meter.

Ook de zeespiegel stijgt voor de Afrikaanse kust relatief snel. Aan de Atlantische kust gaat het gemiddeld om 4,2 millimeter per jaar, aan de Rode Zee om 5,6 millimeter. Wereldwijd is het gemiddelde 3,6 millimeter.