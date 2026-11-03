WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben een reeks "discrete, beperkte aanvallen" uitgevoerd op het Iraanse eiland Qeshm en omliggende gebieden nabij de Straat van Hormuz. Dat meldt The Wall Street Journal (WSJ).

Amerikaanse functionarissen omschreven de stille, onaangekondigde aanvallen als "defensieve maatregelen, bedoeld om te voorkomen dat Iran commerciële scheepvaartroutes bedreigt of aanvalt", aldus de Amerikaanse zakenkrant.

Enkele uren voor het verschijnen van het WSJ-bericht meldde het Iraanse staatspersbureau IRNA vijf explosies die kort na elkaar plaatsvonden op Qeshm. Regionale media en onbevestigde berichten wezen op mogelijke Amerikaanse luchtaanvallen op lokale luchtverdedigingssystemen, meldde de zender Al Jazeera.

De aanvallen gebeurden terwijl de VS en Iran indirecte onderhandelingen voeren, die de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi maandag nog "zeer intensief" noemde.