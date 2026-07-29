WWF: aantal tijgers in Nepal verdrievoudigd in zestien jaar tijd

KATHMANDU (ANP) - Het aantal wilde tijgers in Nepal blijft toenemen, meldt het Wereld Natuur Fonds (WWF) op basis van nieuwe schattingen van de overheid van het Aziatische land. Waar in 2010 naar schatting 121 tijgers in Nepal leefden, is dat aantal dit jaar gestegen tot 429. Volgens het WWF gaat het om een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort.

De groei van de tijgerpopulatie is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties, zegt het WWF. Zo zijn er voorlichtingscampagnes geweest om mensen veiliger te leren omgaan met tijgers. Ook wordt gewerkt met waarschuwingssystemen voor wilde dieren, die al meer dan een miljoen waarschuwingen hebben verstuurd.

Volgens Femke Hilderink van WWF-NL zijn dit soort maatregelen belangrijk, "zodat kwetsbare gemeenschappen die het dichtst bij deze dieren leven ook daadwerkelijk profiteren van de bescherming van deze iconische soort".