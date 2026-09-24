Xi aangekomen in VS voor driedaags staatsbezoek

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Chinese president Xi Jinping is woensdag in de Verenigde Staten aangekomen voor een driedaags staatsbezoek. De Amerikaanse president Donald Trump verwelkomde hem persoonlijk op de militaire vliegbasis Joint Base Andrews bij Washington.

Trump en first lady Melania Trump schudden Xi en zijn vrouw Peng Liyuan de hand nadat zij uit hun vliegtuig waren gestapt. Daarna klonken de volksliederen van beide landen en vlogen twee Amerikaanse B-1-bommenwerpers over. Op de vliegbasis stonden ook zes F-22- en zes F-16-gevechtsvliegtuigen opgesteld. Het is uitzonderlijk dat een Amerikaanse president een buitenlandse leider persoonlijk op het vliegveld verwelkomt.

Xi riep bij aankomst in Washington op tot samenwerking met de VS. "Onze twee landen moeten partners zijn in plaats van rivalen", zei hij volgens staatspersbureau Xinhua. Ook zei hij dat de Chinese ambitie van "nationale verjonging" en Trumps streven om "Amerika weer groot te maken" volgens hem samen kunnen gaan.

Donderdag spreken Trump en Xi elkaar in het Witte Huis. Ook staat daar een staatsbanket gepland. De verwachtingen voor grote doorbraken zijn volgens deskundigen laag. De twee landen proberen onder meer hun bestand in de handelsoorlog in stand te houden.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent maakte woensdag bekend dat dit bestand wordt verlengd. De afspraken zouden op 10 november aflopen, maar blijven nu tot 10 januari van kracht.

Xi wordt onder anderen vergezeld door zijn naaste medewerker Cai Qi en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi. Het staatsbezoek eindigt vrijdag.

De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China staan onder druk door onder meer handelsgeschillen en spanningen over technologie, Iran en Taiwan.