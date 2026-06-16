LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Zelensky aangekomen in Évian voor G7-top

16 jun , 9:49Buitenland
anp160626080 1
ANP
ÉVIAN-LES-BAINS (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen in het Franse Évian voor de G7-top die daar wordt gehouden. De Oekraïense leider werd dinsdag ontvangen door zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en zal in Évian een speciale sessie bijwonen over Oekraïne.
Onduidelijk is of Zelensky de Amerikaanse president Donald Trump daarnaast ook afzonderlijk nog zal ontmoeten in de marge van de G7. Maandag nog zei Trump in Évian "misschien iets te kunnen doen" met het thema Oekraïne op de G7.
Zelensky heeft de G7-landen opgeroepen slagvaardig te reageren op grootschalige Russische aanvallen op Kyiv onlangs. Daarbij raakte onder meer het beroemde Holenklooster in de Oekraïense hoofdstad beschadigd.
Voeg toe als voorkeursbron op Google
loading

Loading