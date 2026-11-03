KYIV (ANP) - Oekraïne is in de nacht van maandag op dinsdag doelwit geworden van een "complexe, enorme aanval" door Rusland, zegt president Volodymyr Zelensky op X. Volgens hem was de aanval vooral gericht op belangrijke infrastructuur, en met name op de energievoorziening. Er zijn ook slachtoffers gevallen, aldus de president. "Het is heel veelzeggend dat dit alles gebeurt op de dag van de Amerikaanse congresverkiezingen."

Er werden energiedoelen geraakt in negen regio's. "In veel steden en gemeenschappen is er nog altijd nood- en ongeplande stroomuitval", schrijft Zelensky. Rusland heeft volgens hem 289 aanvalsdrones en 76 raketten op Oekraïne afgestuurd. Dinsdagochtend zou op veel plekken nog altijd gewaarschuwd worden voor mogelijke nieuwe aanvallen.

Zelensky zegt dat Rusland dit bewust doet op de dag waarop een groot deel van het Amerikaanse parlement wordt gekozen, omdat Moskou zou denken dat de VS de aanvallen nu niet opmerken.