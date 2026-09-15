Zelensky: Rusland blijft energiesector aanvallen, Kyiv reageert

KYIV (ANP) - Rusland blijft ondanks een maandag door de Amerikaanse president Donald Trump gemeld akkoord doorgaan met het aanvallen van doelen in de energiesector, stelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij schrijft op X dat Oekraïne op die aanvallen reageert.

Trump verklaarde dat zowel Rusland als Oekraïne ermee had ingestemd om te stoppen met het bestoken van de energie-infrastructuur, zoals de olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales die de afgelopen maanden veel zijn aangevallen. Zelensky bevestigde zich aan die afspraak te willen houden, maar uitte direct zijn twijfels over de Russische intenties. Het Kremlin heeft niet in het openbaar gereageerd op de aankondiging van Trump.

De Oekraïense autoriteiten meldden in de nacht van maandag op dinsdag dat een tankstation bij Kyiv geraakt was door een drone. Later meldde Rusland een aanval op een olieraffinaderij in de regio Samara. Zelensky schrijft op X dat daar "resultaten" zijn geboekt door de Oekraïense krijgsmacht.