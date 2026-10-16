Zelensky vraagt EU om 70 miljard euro extra voor volgend jaar

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vrijdag op een top van EU-leiders gevraagd om 70 miljard euro extra om de oorlog te bekostigen. Dat zei hij bij zijn inbreng op de EU-bijeenkomst.

"De oorlog zal volgend jaar 155 miljard euro kosten. En we hebben minstens 70 miljard euro extra van jullie nodig - voor defensie, voor wapens en voor onze weerbaarheid", zei hij. Hij noemt dat "een realistisch bedrag. En ik vraag jullie om deze steun te realiseren. Het zal ons helpen om Rusland tegen te houden."

De EU heeft Oekraïne voor 2026 en 2027 een lening van 90 miljard euro toegekend, waarvan 45 miljard euro dit jaar wordt uitgekeerd. De andere 45 miljard euro staat voor volgend jaar gepland, maar is dus niet genoeg, liet de Oekraïense president vrijdag weten.

Of de EU gehoor gaat geven aan het verzoek voor dat bedrag en op welke manier, is nog niet duidelijk.