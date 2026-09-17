Zelensky wijst tijdelijke procureur-generaal aan

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft per decreet een tijdelijke opvolger aangewezen voor de ontslagen procureur-generaal Roeslan Kravtsjenko. Het gaat om Anton Kovalsky, die in juli 2025 het hoofd werd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky.

Kravtsjenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor. De anticorruptiediensten deden daar een inval. Kravtsjenko is niet als verdachte genoemd en ontkent betrokkenheid bij het corruptieschandaal, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Zelensky ondertekende maandag een decreet voor het ontslag, dat een dag later werd goedgekeurd door het parlement.

Kravtsjenko haalde vlak voor zijn ontslag uit naar de anticorruptiediensten, met beschuldigingen over het vervalsen van documenten. Hij zei ook dat het onderzoek naar medewerkers van zijn kantoor bedoeld is om onderzoeken naar het handelen van de diensten te dwarsbomen. De twee diensten hebben deze beschuldigingen ontkend.