Zuid-Koreaanse media: militaire oefeningen met VS gehalveerd

SEOUL (ANP) - De geplande militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea in Zuid-Korea worden naar verwachting met ongeveer de helft teruggebracht. Dat meldden Zuid-Koreaanse media dinsdag en woensdag.

De Amerikaanse president Donald Trump gaf zondag opdracht aan het Pentagon om de Amerikaanse deelname aan de oefeningen "substantieel" te verminderen. Hij voerde aan dat hij een "zeer goede relatie" heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Volgens The Wall Street Journal dringt Trump bij zijn naaste medewerkers aan op een ontmoeting met Kim Jong-un deze herfst.

Op de berichten van de Zuid-Koreaanse media over de halvering van de oefeningen gaven de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse ministeries van Defensie geen reactie.

De jaarlijkse oefeningen zijn maandag begonnen en Noord-Korea heeft zoals gebruikelijk protest aangetekend vanwege de "zeer onmiddellijke en uitgesproken dreiging", aldus staatsmedium KCNA.