BERN (ANP/RTR) - Zwitserland wil een verbod op de verkoop en het afsteken van "lawaaierig" vuurwerk. De bevolking stemde daar zondag mee in in een referendum. Bijna 60 procent van de kiezers stemde voor het verbod, 40 procent tegen.

Het initiatief was ingediend om "mensen, dieren en milieu te beschermen" tegen onder meer geluidsoverlast, vervuiling en ongelukken. Tegenstanders vinden het verbod juist een inperking van de individuele vrijheid.

Het is niet precies duidelijk welke vuurwerksoorten als lawaaierig moeten worden bestempeld. "Geluidsarme" vuurwerksoorten zoals Bengaals vuur en vuurwerkfonteinen blijven toegestaan.

Jaarwisseling

De wet moet ergens in de komende twee jaar van kracht worden. In meer Europese landen geldt inmiddels een vuurwerkverbod, waaronder Nederland en Ierland. Ook in Duitsland wordt gesproken over de invoering van een verbod.

Vuurwerk afsteken wordt in Zwitserland veel gedaan met de jaarwisseling, maar ook op de nationale feestdag op 1 augustus.