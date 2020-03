Wordt het binnenzitbeleid omgezet in lockdown?

Het advies om binnen te blijven wordt door veel mensen genegeerd. Zo lang het niet verplicht is blijft men niet binnen. Jongeren zitten gezellig te keuvelen op een bankje, mensen staan te praten voor de deur van de supermarkt. In het park is het druk.

Dat mensen zich niet laten opsluiten, is duidelijk. Vrijwillig in ieder geval niet. De richtlijnen van de Nederlandse regering, RIVM en GGD’s zijn duidelijk. Zorg voor je persoonlijke hygiëne, houd afstand tot elkaar en blijf -als het even kan- binnen. Maar dat vakkenvullers in de supermarkt worden geconfronteerd met mensen die over hen heen buigen om boodschappen te pakken dan is er iets mis met het besef van mensen. Het dwingende advies om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven is er niet voor niets.

Lockdown

Het zal niet verbazingwekkend zijn dat Nederland in een lockdown gaat. Dat betekent binnen zitten en niet zonder geldige reden de straat op. Wie de straat op gaat moet kunnen aantonen waarom men op straat is. Bijvoorbeeld de hond uitlaten, het doen van boodschappen of omdat men een essentieel beroep heeft. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.

Middernacht

Er gaan inmiddels al geruchten dat het besluit om in lockdown te gaan op korte termijn wordt genomen en dat Nederland op slot gaat. Hoe de lockdown er precies uit gaat zien is nog afwachten. Er zijn hele strenge vormen, maar ook mildere om de juiste maatregelen te treffen het coronavirus te stoppen, of in ieder geval te vertragen.

Burgemeesters

Alle 355 burgemeesters in Nederland zijn bezig met de voorbereidingen van een scenario waarin een lockdown ingaat. Dat zei voorzitter Liesbeth Spies van het Genootschap van Burgemeesters vrijdagmiddag in radioprogramma De Nieuws BV.