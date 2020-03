Mews met idee: Hotels bieden kamers aan familie patiënten en zorgpersoneel

Hotels bieden tegen kostprijs kamers aan voor zorgpersoneel en familie van coronapatiënten die buiten hun eigen regio in het land moeten verblijven. Bij het initiatief Hotels Helpen Nederland hebben zich tot nu toe veertien hotels in negen steden aangesloten, waaronder Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Zwolle.

Initiatiefnemer Mitch Spelten, werkzaam bij boekingssoftware-ontwikkelaar Mews, kwam op het idee toen hij afgelopen weekend in het nieuws zag dat patiënten uit Brabant naar andere locaties in het land werden verplaatst. “Ook werd me duidelijk hoe lastig dat voor familieleden kan zijn. Daarnaast begreep ik dat veel zorgpersoneel elders wordt ingezet. Ik bedacht me toen: wij hebben de software, en de 250 hotels in onze database staan leeg en hebben de kamers. Daar kunnen en moeten we iets mee. Ik ben toen hotels gaan benaderen, en die reageerden dikwijls enthousiast.”

Inmiddels hebben zich ook hotels aangemeld die niet aangesloten zijn bij het platform. “Er komen elk uur nieuwe deelnemers bij”, aldus Spelten. Deelnemers aan het initiatief kunnen kosteloos worden aangesloten op het boekingsplatform. Aan het initiatief werken volgens Spelten twee à drie man, die het werk doen in hun eigen tijd. Hoeveel boekingen al binnen zijn, kan hij nog niet zeggen.

Het bericht Hotels bieden kamers aan familie patiënten en zorgpersoneelverscheen eerst op Nieuws.nl.