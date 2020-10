Thuiswerken: hoe houd je je medewerkers gemotiveerd?

Er wordt meer dan ooit thuisgewerkt en het lijkt erop dat dit nog lang gaat duren. Er wordt al gesproken over het nieuwe normaal. Voor sommige werknemers pakt het goed uit, voor anderen is het lastig om productief te blijven. Maar wat wellicht wel voor iedereen geldt is: hoe houd je de motivatie erin als je niet met elkaar op kantoor bent en hoe zorg je als werkgever ervoor dat je medewerkers gemotiveerd blijven?

Nu we steeds meer gewend zijn geraakt aan het thuiswerken en er wat meer berusting is gekomen, lijkt het alsof het beter gaat met onze productiviteit. In het begin van de coronacrisis hadden veel werknemers moeite met de nieuwe situatie en moest iedereen, logisch, nog zijn of haar draai vinden. Het kan een uitdaging zijn om geconcentreerd te werken als je ook een wasje kunt draaien, met de hond kan spelen of een taart kan bakken.

Productiviteit

Daar is echter verandering in gekomen, zo blijkt uit recent onderzoek van TNO onder 850 mensen die dagelijkst hun eigen productiviteit doorgeven. Er worden meer targets gehaald en de stemming is over het algemeen goed. De ondervraagden laten weten dat een goede werkplek essentieel is om goed thuis te kunnen werken. Maar hoe blijf je gemotiveerd?

Relatiegeschenk

We hebben allemaal waardering nodig en zijn van nature dol op contact. Nu het bekende schouderklopje niet mogelijk is, mogen we op zoek naar andere manieren om met elkaar verbonden te blijven, elkaar te inspireren en te motiveren. Nu doen relatiegeschenken rond de feestdagen het altijd goed, want wie vindt het nou niet leuk om een cadeau te krijgen? Maar er is meer wat je als werkgever én als collega kan doen.

Contact en communicatie

Blijf allereerst veelvuldig contact houden. Niet alleen online, maar pak ook een keer de telefoon of maak een afspraak voor een wandeling. Een beetje beweging kan nooit kwaad. Communiceren is essentieel, zeker in deze tijd, waarin makkelijk ruis kan ontstaan. Verder is het belangrijk dat de taken helder verdeeld worden, zodat mensen taakgericht kunnen werken. Met name als er veel online plaatsvindt, is dit ondersteunend. Het kan ook helpen om elkaar te vertellen wat je van plan bent om te doen om vervolgens einde van de even contact te hebben. Heeft iemand wellicht nog hulp nodig met iets?

Rooster voor kantoor

Is het mogelijk om in kleinere groepen op afstand op kantoor te werken? Maak dan een rooster, zodat collega’s elkaar af en toe live kunnen zien. Nu de vrijdagmiddag borrel niet door kan gaan, is het mogelijk om toch af en toe met elkaar online af te spreken. Het is belangrijk dat er ook over niet werk gerelateerde zaken wordt gesproken. Het allerbelangrijkste is dat we niet te streng zijn voor onszelf, en voor elkaar, en dat het uiteraard prima is om tussendoor een taart te bakken of even te gaan sporten. We zijn geen robots, ook thuis niet.