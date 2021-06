Mars tegen coronamaatregelen in Apeldoorn trekt duizenden demonstranten

Naar schatting een paar duizend demonstranten liepen zaterdag in Apeldoorn mee met de mars van Police for Freedom tegen de coronamaatregelen. Vanwege de drukte vroeg de gemeente Apeldoorn aan bezoekers om het centrum te mijden.

De actiegroep Police for Freedom zegt voor “de menselijke verbinding” te staan en onder anderen politie, marechaussee, artsen, zorgpersoneel, docenten en journalisten te vertegenwoordigen. Initiatiefnemer Dennis Spaanstra zei verrast te zijn door de opkomst. “Het zijn er zeker duizenden.” In juli wil de groep een nieuwe demonstratie houden. De Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19, waarin onder meer een mondkapjesplicht is opgenomen, noemde hij ‘een tikje totalitair’.

De mars van 6 kilometer begon rond 12.00 uur bij sportpark Orderbos en eindigde daar tegen 14.30 uur. Sommige actievoerders droegen een verplegersuniform of militaire kleding. Tijdens het lopen werd er voortdurend “liefde, vrijheid, democratie” geroepen, mensen omhelsden elkaar en er werd gedanst en gezongen. Op spandoeken stonden teksten als “Blijf van de kinderen af” en “Coronavaccin is gif”. Tientallen agenten hielden de stoet in de gaten, in enkele zijstraten stonden arrestantenbusjes opgesteld.

Burgemeester Ton Heerts verleende onder strikte voorwaarden toestemming voor de mars. De organisatie was verantwoordelijk voor de veiligheid, de orde en het naleven van de coronamaatregelen. Het is de eerste keer dat de actiegroep toestemming kreeg om te demonstreren. Police for Freedom is niet onomstreden, omdat de meeste deelnemers zich niet aan de coronaregels houden en zelden mondkapjes dragen. Eerder dook de groep onverwacht op in Barneveld, nadat demonstraties in Hilversum en in Apeldoorn waren verboden. Ook in Barneveld maakte de gemeente met een noodverordening een einde aan de bijeenkomst.