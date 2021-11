Aboutaleb: controle coronapas bij Nationaal Vuurwerk onmogelijk

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb denkt dat het vanwege de geldende coronamaatregelen moeilijk wordt om met oud en nieuw het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug te organiseren. Er is op dit moment een “flink gesprek” met het kabinet gaande over de vuurwerkshow, zei Aboutaleb dinsdagavond tijdens een vergadering van de gemeenteraad.

De burgemeester haalde aan dat volgens de huidige maatregelen evenementen om 00.00 uur afgelopen dienen te zijn. “Oud en nieuw heeft als kenmerk dat het dan begint”, aldus Aboutaleb. Daarnaast moet het coronatoegangsbewijs van iedereen die naar het evenement komt, gecontroleerd worden. “Dat wordt een probleem”, zo zei hij tegen de raad.

De burgemeester hoopt dat er vanuit Den Haag deze week een oordeel komt over de plannen rond het Nationaal Vuurwerk. “Ik geef alvast aan dat het voor mij als verantwoordelijke onmogelijk is om de coronapas te hanteren om te controleren of iedereen gevaccineerd is bij de Boompjeskade, aan de kant van Zuid, op het Noordereiland.”

Vorig jaar ging de vuurwerkshow op de Erasmusbrug niet door vanwege de coronamaatregelen. Rotterdammers konden bij het aftellen naar het nieuwe jaar thuis een film van een droneshow bekijken.