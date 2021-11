Corona-uitbraak in noodopvang Hengelo, bewoners in quarantaine

Meer dan een vijfde van de ongeveer honderd asielzoekers die in de tijdelijke noodopvang in Hengelo (Overijssel) verblijven, is besmet met het coronavirus. De besmette vluchtelingen zijn overgebracht naar een ‘uitwijklocatie’ in de buurt, meldt de gemeente. Zo’n locatie gebruikt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om met corona geïnfecteerde asielzoekers in onder te brengen.

De circa honderd vluchtelingen verblijven sinds eind oktober voor vier weken op het Hazemeijerscomplex in Hengelo, laat de gemeente weten. De besmettingen kwamen aan het licht nadat een van de asielzoekers afgelopen weekend aan corona gerelateerde klachten vertoonde en positief bleek.

Daarop werden maandag alle bewoners getest en kwamen 21 infecties aan het licht. De negatief geteste bewoners moeten de komende dagen in thuisquarantaine. Ze zijn nog niet allemaal volledig gevaccineerd, stelt de Twentse gemeente.

Volgens Hengelo zijn “besmettingen in deze aantallen” nu aan de orde van dag en is de uitbraak in de noodopvang daarom “niet uniek”. “Maar het is wel extra vervelend voor deze groep dat de positief geteste vluchtelingen weer naar een andere locatie overgebracht moeten worden, terwijl zij vaak al een vreselijke tocht achter de rug hebben. Via tolken worden de vluchtelingen nu geïnformeerd over de regels die in Nederland gelden in zo’n situatie. Gelukkig zien ze het belang in van de maatregelen die nu nodig zijn.”